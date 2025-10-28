Ушиб мозга, скальпированная рана: в омской многопрофильной больнице спасли парня

В ГКБ № 1 имени Кабанова А. Н. спасли 19-летнего пациента после ДТП с тяжелейшей черепно-мозговой травмой.

Пресс-служба ГКБ №1 им. Кабанова

В Городскую клиническую больницу № 1 имени Кабанова А. Н. был доставлен 19-летний молодой человек с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Его привезли после ДТП с трассы Омск – Тюмень в состоянии комы, с обширной скальпированной раной головы и ушибом головного мозга.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации стационара ГКБ № 1 Евгений Фролов рассказал, что пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, находился без сознания. Большой лоскут мягких тканей его головы буквально отслоился от кости, наблюдались выраженные признаки травматического повреждения мозга.

Критическое состояние и операция

При поступлении состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Коматозное состояние, нарушение дыхания и кровообращения потребовали незамедлительной операции и перевода на искусственную вентиляцию легких. Хирургическая бригада выполнила обработку раны, остановила кровотечение, анестезиологи взяли пациента под круглосуточный контроль.

– Мы понимали, что речь идет о борьбе буквально за жизнь. Он был подключен к аппарату ИВЛ, проводились интенсивная терапия, коррекция показателей крови, постоянный мониторинг. Первые дни состояние оставалось критическим, – рассказал Евгений Фролов.

Путь к восстановлению

Постепенно после стабилизации жизненно важных функций пациент начал проявлять признаки выхода из комы. Он стал двигать руками и ногами, но оставался неконтактным и без осознанных реакций. На фоне длительного нахождения на аппарате ИВЛ врачи приняли решение о наложении трахеостомы, чтобы облегчить дыхание и постепенно начать процесс отлучения от искусственной вентиляции.

– После установки трахеостомы пациент стал лучше дышать, постепенно восстанавливал самостоятельное дыхание. Сначала короткие периоды, потом все дольше. Мы очень осторожно, шаг за шагом, уменьшали поддержку аппарата, – пояснил Фролов.

Выход из комы и реабилитация

Спустя примерно две недели от момента поступления молодой человек вышел из комы. Он начал реагировать на речь, смотреть на окружающих, выполнять простые команды. Врачи называют этот момент «первым шагом к жизни после травмы».

Пресс-служба ГКБ №1 им. Кабанова

После стабилизации состояния пациент был переведен из реанимации в профильное отделение, а затем направлен в Тюмень для прохождения курса нейрореабилитации. Общий период лечения в ГКБ № 1 составил около трех недель.

Работа, где цена – человеческая жизнь

– Этот случай – показатель слаженной работы всей нашей команды: нейрохирургов, анестезиологов, реаниматологов, медсестер. Мы наблюдали, как из тяжелого состояния, когда надежды почти не было, пациент постепенно возвращался к жизни. В такие моменты понимаешь, зачем ты работаешь, – отметил заведующий реанимацией.

Пресс-служба ГКБ №1 им. Кабанова

Сегодня подобные случаи в практике реаниматологов ГКБ № 1 им. Кабанова А. Н. не редкость. В отделение поступают пациенты с тяжелейшими травмами, последствиями ДТП, инсультами и другими критическими состояниями. Благодаря современному оборудованию, профессионализму и опыту врачей больница является одной из ведущих клинических баз региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в экстренных ситуациях.

Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А. Н. – это место, где каждое спасение жизни становится результатом высокой квалификации и неравнодушия медицинской команды.