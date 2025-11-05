Нейрохирурги омской ГКБ № 1 избавляют от боли в спине и шее щадящими методами

В ГКБ № 1 имени Кабанова А. Н. при помощи самых современных нейрохирургических методов лечения грыж межпозвонковых дисков быстро и эффективно возвращают пациентам высокое качество жизни.

Пресс-служба ГКБ №1 им. Кабанова

Боль в спине – одно из самых частых обращений к врачу. По статистике, она занимает второе место после ОРВИ среди причин посещения медицинских учреждений. При этом многие пациенты годами терпят дискомфорт, не подозревая, что за привычной болью может скрываться серьезная патология позвоночника.

Грыжа межпозвонкового диска – одно из самых распространенных заболеваний позвоночника. Она вызывает не только сильную боль, но и может привести к слабости или онемению конечностей, нарушению мочеиспускания, снижению качества жизни и даже инвалидности. В таких случаях единственным эффективным способом лечения становится хирургическое вмешательство.

В ГКБ № 1 им. Кабанова А. Н. в 2025 году закуплены новые инструменты для высокотехнологичных малоинвазивных операций на позвоночнике.

«Золотой стандарт» в нейрохирургии позвоночника!

Микродискэктомия – современная микрохирургическая операция по удалению грыжи межпозвонкового диска поясничного отдела, которая выполняется в нейрохирургическом отделении почти ежедневно. Операция проводится под общим наркозом через небольшой разрез на пояснице длиной 2-3 см, длится менее 60 минут, и отличается минимальной травматичностью.

Уже на следующий день после операции пациенты могут вставать и самостоятельно передвигаться. Выписка из стационара, как правило, происходит через 4-5 дней. По данным наблюдений, у 95 % пациентов болевой синдром в ноге исчезает или значительно уменьшается сразу после операции.

Как попасть на прием к нейрохирургу?

Прием пациентов ведет заместитель главного врача по медицинской части, врач-нейрохирург, к.м.н. Дмитрий Ларькин. Консультации проводятся каждую среду с 14:00 в приемном отделении, в кабинете торакальной хирургии. Прием осуществляется по живой очереди, без предварительной записи и талонов. На консультацию приходят пациенты со всего города и области. Все поликлиники осведомлены о порядке приема и информируют своих пациентов о возможности получения специализированной помощи.

Также по средам с 13:00 прием пациентов по живой очереди ведет заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Злобин (приемное отделение, кабинет уролога).

Возможности и перспективы

– Главная цель нашей работы – вернуть пациенту качество жизни. Благодаря современным технологиям мы можем быстро и эффективно избавить человека от боли и позволить ему вернуться к активной жизни уже через несколько дней после операции, – подчеркнул Дмитрий Ларькин.

Уточним, что в отделении нейрохирургии ГКБ № 1 им. Кабанова А. Н. в 2026 году планируется расширение спектра оперативных вмешательств: операции на шейном и поясничном отделах позвоночника при травме и дегенеративных заболеваниях с использованием металлоконструкций (TLIF, PLIF), пункционная вертебропластика на грудном и поясничном уровнях, динамическая межостистая фиксация, нейростимуляция спинного мозга при хроническом болевом синдроме и другие высокотехнологичные операции.

Это позволит проводить комплексное лечение заболеваний позвоночника на уровне ведущих российских клиник.