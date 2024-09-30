Омск-Информ
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·Общество

Исполняющим обязанности главврача назначили Вадима Гершевича.

В омском Минздраве прокомментировали отставку главврача Омской городской клинической больницы № 1 имени Кабанова Анатолия Малюка. В ведомстве назвали причину, почему он покинул пост руководителя.

– Анатолий Иванович Малюк ушел по собственному желанию, – рассказали в Минздраве «СуперОмску». – На его должность сейчас рассматривается кандидатура, решение еще не принято. Анатолий Иванович является ценным специалистом и, скорее всего, останется работать в системе здравоохранения.

Напомним, что исполняющим обязанности стал заместитель главврача по медицинской части Вадим Гершевич.

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·Общество

Исполняющим обязанности главврача назначили Вадима Гершевича.

В омском Минздраве прокомментировали отставку главврача Омской городской клинической больницы № 1 имени Кабанова Анатолия Малюка. В ведомстве назвали причину, почему он покинул пост руководителя.

– Анатолий Иванович Малюк ушел по собственному желанию, – рассказали в Минздраве «СуперОмску». – На его должность сейчас рассматривается кандидатура, решение еще не принято. Анатолий Иванович является ценным специалистом и, скорее всего, останется работать в системе здравоохранения.

Напомним, что исполняющим обязанности стал заместитель главврача по медицинской части Вадим Гершевич.

2655