Омск-Информ
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·Общество

Проект включает установку декоративных элементов, кронштейнов, светильников и флагштоков.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на ремонтируемом мосте 60-летия ВЛКСМ планируется установка подсветки. Этот проект поддержали сегодня, 17 июня, на областном Архитектурно-градостроительном совете 

– В ходе заседания поддержали проект по освещению моста имени 60-летия ВЛКСМ. В рамках капитального ремонта моста, который мы сейчас ведем, прорабатываются архитектурные и технические решения, включая установку декоративных элементов, кронштейнов, светильников и флагштоков, – сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что ремонт моста у Телецентра идет по заданному плану. Недавно омичам назвали месяц открытия первой половины моста.

Мария Филимонова
·Общество

Проект включает установку декоративных элементов, кронштейнов, светильников и флагштоков.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на ремонтируемом мосте 60-летия ВЛКСМ планируется установка подсветки. Этот проект поддержали сегодня, 17 июня, на областном Архитектурно-градостроительном совете 

– В ходе заседания поддержали проект по освещению моста имени 60-летия ВЛКСМ. В рамках капитального ремонта моста, который мы сейчас ведем, прорабатываются архитектурные и технические решения, включая установку декоративных элементов, кронштейнов, светильников и флагштоков, – сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что ремонт моста у Телецентра идет по заданному плану. Недавно омичам назвали месяц открытия первой половины моста.

Мария Филимонова