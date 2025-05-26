Уже завершены работы по демонтажу ограждений и тротуаров.

Ремонт моста 60-летия ВЛКСМ идет по заданному плану. Сегодня с контрольным обходом мост посетил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как сообщили в администрации области, на текущий момент выполнены работы по демонтажу ограждений, тротуаров, контактной сети и трамвайных путей справа. Подготовлены основания для монтажа новых конструкций, включая установку цоколей, консолей и смотровых платформ. Произведен демонтаж опор освещения и выполнено устройство временных деревянных настилов.

Одновременно ведется очистка металлических конструкций методом пескоструйной обработки, наносится антикоррозийная защита, демонтируется дорожное покрытие и прокладываются новые инженерные коммуникации. Большое внимание уделено созданию системы ливневой канализации, включая установку локального очистного сооружения.

В настоящее время на строительном объекте заняты 120 специалистов, которые ведут работы в две смены, строго придерживаясь графика. На площадке обеспечено полное наличие необходимых материалов.

На текущий момент транспортное движение организовано по одной стороне моста. Осенью планируется перевести потоки на противоположную сторону с завершением укладки асфальта до наступления холодов и организацией реверсивного движения.

При осмотре объекта глава региона подчеркнул важность своевременной подготовки к переключению транспортных потоков, поручив подрядной организации «СтройТраст» свести к минимуму неудобства для горожан. Он рекомендовал проводить работы преимущественно в ночное время. Представитель подрядчика рассказал, что планируется применение проверенных методов организации движения и заблаговременное оповещение жителей через городские службы и СМИ.