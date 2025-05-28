Основные работы по замене теплотрассы почти завершены, объект готовится к следующему этапу.

Заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов в интервью с «Вести Омск» рассказал о текущих этапах реализации проекта строительства моста 60-летия ВЛКСМ, отметив, что работа ведется строго по утвержденному графику, и завершение объекта запланировано на осень 2026 года.

Курманов подчеркнул, что строительство моста является технически сложной задачей, поскольку включает замену старой теплотрассы, пересекавшей реку и соединявшей Кировскую центральную котельную с Левобережьем. Замена коммуникаций привела к увеличению рабочей зоны, необходимой для монтажа новых трубопроводов внутри тела моста.

Дополнительные сложности возникли из-за особенностей конструкции моста, потребовавшей удлиненной захватки длиной около 60 метров для размещения и сварки новой теплотрассы, что затрудняет регулирование дорожного движения в процессе строительства.

Рассказывая о ближайших перспективах, Курманов уточнил, что к маю большинство работ по замене теплотрасс выполнено, а дальнейший этап предполагает устройство защитного слоя бетона и подготовку покрытия моста. Весной и летом будут вестись работы по подготовке к переходу автомобильного движения на вторую половину моста.