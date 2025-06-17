В июне возле торгового центра спилили 13 деревьев.

Сегодня, 17 июня, у ТЦ «Омский» появились новые ели. Фотографии свежепосаженных деревьев появились в телеграм-канале «Омск-путеводитель».

Однако, что интересно, новые ели были высажены ровно на те же места, где были их легендарные предшественницы.

Напомним, что в начале июня текущего года по решению «зеленой комиссии» возле торгового центра спилили 13 деревьев, которые росли там с 1983 года. Эти ели были посажены очень близко друг к другу и не получали достаточного питания. Кроме того, в мэрии отмечали, что разрешение на вырубку выдали при условии соблюдения целого ряда важных требований.