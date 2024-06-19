Деревья располагаются слишком близко друг к другу и мешают расти «собратьям». Вместо сухостоев высадят новые ели.

Деревья располагаются слишком близко друг к другу и мешают расти «собратьям». Вместо сухостоев высадят новые ели.

Члены «зеленой» комиссии при омской мэрии одобрили вырубку 13 елей, расположенных возле торгового центра «Омский» на улице Интернациональной. Снос деревьев специалисты комиссии разрешили проводить при одновременной высадке новых елей. Их тоже будет 13.

– Мы изначально планировали убрать еще несколько живых деревьев, чтобы расстояние увеличить, чтобы ели более здоровыми росли. Они друг друга душат, потому что им мало света и мало питания, – сказала на заседании комиссии представитель ТЦ «Омский». – Агроном нам сказала, что лучше проредить. Но, поскольку администрация не нашла нам место альтернативной высадки, мы ограничились только сухостойными деревьями, теми, которые действительно нужно уже убирать.

По данным портала «Город55», работы по сносу сухостойных елей и высадке на их месте новых деревьев пройдут ближайшей осенью. Торговому центру посоветовали выбрать ответственного подрядчика, чтобы молодые ели прижились.