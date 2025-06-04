Инициаторы сноса деревьев проигнорировали условия, данные мэрией.

Сегодня, 4 июня, стало известно о вырубке 13 елей около ТЦ «Омский». Мэрия города прокомментировала этот случай, отметив, что инициаторами не были соблюдены условия сноса.

– Прежде всего обращаем внимание на то, что снос деревьев был инициирован непосредственно СП ТЦ «Омский». По обращению этой организации агрономы УДХБ провели обследование зеленых насаждений и выявили признаки сухостойности возрастных деревьев. Затем на заседании городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в июне прошлого года был согласован снос 13 сухостойных елей, произрастающих на территории организации по адресу: ул. Интернациональная, 43, – сообщили в мэрии.

Также в администрации отметили, что разрешение на вырубку деревьев было дано при условии соблюдения целого ряда важных требований.

Работы по ликвидации деревьев планировалось завершить в осенний период 2024 года, причем после завершения процедуры деревообрезки все оставшиеся древесные отходы обязаны были быть убраны в течение одних суток.

Одновременно с проведением вырубки предполагалось осуществить высадку молодых крупных деревьев, обладающих развитой корневой системой. Чтобы правильно подобрать подходящий посадочный материал, организаторы обязывались заранее консультироваться с квалифицированными агрономами.

Еще одним обязательным условием являлось размещение информационного щита перед началом любых работ. Щит должен был содержать полную информацию о заказчике, точное количество подлежащих уничтожению деревьев, их породный состав и сроки проведения мероприятий.

Инициаторы сноса елей не выполнили требования мэрии.