Решение об этом было принято еще в прошлом году.

Сегодня, 4 июня, в соцсетях появились фотографии срубленных деревьев около ТЦ «Омский».

Напомним, что в прошлом году члены зеленой комиссии при омской мэрии одобрили вырубку 13 елей. Деревья со временем разрослись и стали «душить» друг друга из-за нехватки света и питания.

На их месте будут высажены новые ели. Ранее сообщалось, что их тоже будет 13.