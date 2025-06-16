Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Форвард отправился в Испанию в компании экс-нападающего «ястребов» Марка Вербы.

Бывший нападающий «Авангарда» Марк Верба опубликовал в своем телеграм-канале фотографии из отпуска. Сейчас Верба находится в Барселоне, компанию ему составляет экс-одноклубник Владимир Ткачев.

Ранее хоккеисты вместе посещали баню после окончания сезона, а недавно делились видео с тренировки в московском ледовом комплексе «Арктика». 

Владимиром Ткачевым интересуются многие клубы, однако его агент Шуми Бабаев накануне заявил, что форвард остается в «Авангарде».

1596Олег Кипорук
·Спорт

Форвард отправился в Испанию в компании экс-нападающего «ястребов» Марка Вербы.

Бывший нападающий «Авангарда» Марк Верба опубликовал в своем телеграм-канале фотографии из отпуска. Сейчас Верба находится в Барселоне, компанию ему составляет экс-одноклубник Владимир Ткачев.

Ранее хоккеисты вместе посещали баню после окончания сезона, а недавно делились видео с тренировки в московском ледовом комплексе «Арктика». 

Владимиром Ткачевым интересуются многие клубы, однако его агент Шуми Бабаев накануне заявил, что форвард остается в «Авангарде».

1596Олег Кипорук