Игрок не на пляже, а активно тренируется в зале.

Бывший нападающий «Авангарда» Марк Верба поделился в своем телеграм-канале видео с тренировки, которая проходила в московском ледовом комплексе «Арктика». На кадрах видно, как он тренируется сам, а также снимает упражнения своего бывшего одноклубника Владимира Ткачева. В ролике Верба выполняет статические упражнения.

Владимир Ткачев и Марк Верба работают с одним агентом Шуми Бабаевым. Летом оба хоккеиста традиционно тренируются в «Арктике». После окончания сезона они также вместе отдыхали в бане.

Напомним, ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявлял, что клуб ведет активные переговоры и намерен сохранить Ткачева. Однако, по информации инсайдеров, на прошлой неделе интерес к форварду проявил челябинский «Трактор». В связи с этим омичи рассматривают возможность обмена.