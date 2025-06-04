Клуб рассчитывает, что форвард останется в команде.
Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал переговоры о новом контракте с форвардом Владимиром Ткачевым.
– Мы встречались с его агентом Шуми Бабаевым в Москве на церемонии закрытия сезона КХЛ. Мы в переговорном процессе. Конечно, у хоккеистов есть свое мнение, у клуба есть свое. Но я думаю, что мы постепенно, шаг за шагом, найдем общее решение. Никакой спешки, у нас время есть еще, – рассказал Сопин в интервью с «Чемпионатом».
Сопин подчеркнул, что заключение контракта – сложный и длительный процесс, но он уверен, что в конечном итоге удастся достичь взаимоприемлемого соглашения с игроком.
Генменеджер выразил уверенность, что клуб желает сохранить Ткачева в команде.
– Мы очень хотим, чтобы он остался, – добавил Сопин.
Ранее сообщалось, что генеральный менеджер ХК «Ак Барс» готов рассмотреть Владимира Ткачева, если будет такая возможность.