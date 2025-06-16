Омская область расположилась в середине списка.

Омская область заняла 41-е место в рейтинге регионов по доходам населения. В 2024 году отношение среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило в регионе 1,88, годом ранее это значение было ниже – 1,71. За чертой бедности находятся 9,5 % омичей, это на 1,5 % меньше, чем в 2023 году, сообщает агентство «РИА Новости».

Среди сибирских областей лидирует Новосибирская область, занимая 22-е место с лучшим соотношением доходов и расходов – 2,02 и наименьшей долей бедных – 8,2 %. Красноярский край занял 31-е место с коэффициентом 1,93 и уровнем бедности 11 %.

Рядом с Омской областью в рейтинге соседствуют Иркутская и Кемеровская области с показателями 1,85 и уровнями бедности 11,5 и 8 % соответственно.

Самое сложное положение в Сибири отмечается в Республике Тыва, где коэффициент равен 1,26, а за чертой бедности находится каждый пятый житель (20,4 %).

Абсолютным лидером российского рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с наивысшим соотношением доходов к минимальной потребительской корзине – 3,94. Далее следуют Ненецкий автономный округ (3,74), Чукотка (3,21), Магаданская область – 3,04 и Москва – 3,03.

Последнее место в рейтинге занимает Республика Ингушетия с коэффициентом доходов 1,13 и самым высоким уровнем бедности в стране – 25,6 %.

Ранее сообщалось, что в Омской области уменьшилось число безработных, однако работников больше не стало.