Омичи все меньше могут позволить себе на свои доходы, несмотря на то что число людей за чертой бедности в регионе уменьшилось.

Омичи все меньше могут позволить себе на свои доходы, несмотря на то, что число людей за чертой бедности в регионе уменьшилось.

Омская область оказалась на 41-м месте в России по уровню доходов населения. По итогам 2023 года отношение среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило в регионе 1,71. Как сообщает « РИА Новости» , за чертой бедности находятся 10,6 % жителей региона.

Отметим, что годом ранее Омская область была на 31-м месте. Отношение доходов к ценам тогда составляло 2,17. Однако людей за чертой бедности было на 0,5 % больше.

Лидерами по уровню дохода стали жители Ямало-Ненецкого АО – 3,96. На втором месте Ненецкий АО – 3,45 , на третьем – Чукотский АО: 2,89.

Меньше всего на свои доходы могут позволить себе жители Тывы, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Отношение среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет там 1,18, 1,1 и 1,1 соответственно.