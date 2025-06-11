Статистика за первые четыре месяца показывает неоднозначную картину занятости.

Омскстат подвел итоги за первые четыре месяца этого года, и данные о занятости в регионе оказались неоднозначными. С одной стороны, работать стало меньше людей. С другой – официально безработных стало меньше.

С февраля по апрель в Омской области было почти 908 тысяч трудоспособных жителей – это все, кому исполнилось 15 лет. Из них работали 879,5 тысячи человек, а 28,3 тысячи оставались без работы. По сравнению с тем же периодом прошлого года занятых стало меньше на 14,5 тысячи, но и число безработных снизилось на 1,8 тысячи (6 %).Таким образом, уровень занятости составил 59,1 %, безработицы – 3,1 %.

К концу апреля на учете в службе занятости состояли 8,1 тысячи человек. Из них официально признанными безработными были 6,2 тысячи. В марте таких было больше – 6,6 тысячи, а год назад – 7,4 тысячи.

Напомним, ранее специалисты Омскстата сообщали о том, что доходы омичей упали, несмотря на рост зарплат.