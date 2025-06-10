На каждого члена семьи жители региона стали получать меньше.

Омскстат опубликовал данные о денежных доходах населения Омской области. В 1-м квартале 2025 года на одного члена семьи в регионе приходилось 46 тыс. рублей. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года, но меньше, чем в конце 2024 года.

Среднедушевой доход – это зарплаты всех членов семьи, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости, ценных бумаг, сдачи в аренду недвижимости, продажи имущества, процентов по вкладам, пенсий и так далее (всего, кроме соцвыплат), деленные на количество членов семьи.