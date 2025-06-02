Зарплата увеличилась на 3,7 %.

Средняя зарплата жителей Омской области возросла в марте 2025 года по сравнению с предыдущими показателями. Согласно последним расчетам Омскстата, среднемесячная зарплата достигла суммы 68 357 рублей, увеличившись на 2,4 тысячи рублей по отношению к февралю (+3,7 %). Данный показатель превышает уровень марта 2024 года на целых 14,5 %.

Тем не менее среднеквартальное значение оказалось немного скромнее и составило 66 808 рублей, что выше результата первого квартала прошлого года на 15 %, но одновременно заметно уступает значению последнего квартала 2024 года (–8 %).

Относительно реальных доходов картина следующая: в марте реальные начисления выросли на 3 %, тогда как за три первых месяца наблюдалось некоторое падение в размере 11,5 %.