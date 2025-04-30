В феврале жители региона зарабатывали меньше, чем в январе.

В феврале среднемесячная начисленная зарплата в Омской области составила 65 927 рублей. По данным Омскстата, это на 0,3 % меньше, чем в январе.

В целом за январь – февраль средний заработок жителей региона составил 66 032 рубля в месяц. Это на 15,2 % больше, чем в тот же период прошлого года.

Однако реальная зарплата омичей увеличилась лишь на 4,1 %.