Однако реальная стала больше только на 8,4 %.

Средняя номинальная зарплата в Омской области в 2024 году составила 64 428 рублей. По данным Омскстата, она выросла на 17,8 %.

Как сообщается в докладе «О социально-экономическом положении региона за январь – декабрь 2024 года», самые большие выплаты получают работники сферы производства нефтепродуктов (171 тыс. рублей). Самая низкая зарплата у производителей одежды (20 тыс. рублей).

Реальная начисленная заработная плата (с учетом инфляции) выросла только на 8,4 %.