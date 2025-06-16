Омск-Информ
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·Спорт

Нападающий перешел в омскую команду по ходу прошлого сезона и показал себя с хорошей стороны.

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре продолжит играть за омскую команду, сообщает телеграм-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ». По информации источника, контракт с форвардом клуб, скорее всего, подпишет на одной из летних вечеринок «Буэнослетос».

– Сам Джованни может стать секретным гостем, как это уже было с Василием Пономаревым и Александром Волковым, – говорится в сообщении.

Напомним, что форвард перешел в омскую команду по ходу прошлого сезона  и в 43 матчах за «Авангард» набрал 19 (11+8) очков при показателе полезности «+12».

Ранее стало известно о судьбе нападающего «ястребов» Владимира Ткачева в следующем сезоне.

Мария Филимонова
·Спорт

Нападающий перешел в омскую команду по ходу прошлого сезона и показал себя с хорошей стороны.

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре продолжит играть за омскую команду, сообщает телеграм-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ». По информации источника, контракт с форвардом клуб, скорее всего, подпишет на одной из летних вечеринок «Буэнослетос».

– Сам Джованни может стать секретным гостем, как это уже было с Василием Пономаревым и Александром Волковым, – говорится в сообщении.

Напомним, что форвард перешел в омскую команду по ходу прошлого сезона  и в 43 матчах за «Авангард» набрал 19 (11+8) очков при показателе полезности «+12».

Ранее стало известно о судьбе нападающего «ястребов» Владимира Ткачева в следующем сезоне.

Мария Филимонова