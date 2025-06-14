Контракт нападающего рассчитан на три года.

Сегодня на очередной вечеринке «Буэнослетос» экс-нападающий минского «Динамо» Александр Волков официально подписал контракт с «Авангардом». Соглашение будет действовать три года. По контракту форвард будет получать 60 миллионов за сезон.

Александр Волков начал профессиональный путь в системе петербургского СКА, выступая за «СКА-1946». Позже он перебрался за океан, где играл в АХЛ за «Сиракьюз Кранч», а затем закрепился в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Именно с этим клубом он в 2020 году завоевал Кубок Стэнли. После этого нападающий провёл два сезона в составе СКА.

Последние два года Александр Волков выступал за минское «Динамо». В прошлом сезоне он провёл 67 игр в регулярном чемпионате, в которых смог забросить 18 шайб и отдать 30 результативных передач. В плей-офф нападающий сыграл 7 матчей, в которых набрал еще 5 очков. Команда из Минска дошла до второго раунда Кубка Гагарина и уступила челябинскому «Трактору».

Напомним, ранее инсайдеры заявляли о том, что зарплата нападающего может составить от 60 до 70 миллионов рублей за сезон.