Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Его доход в год составит 60 млн.
По данным телеграм-канала «БесПроката», зарплата нападающего Александра Волкова в «Авангарде» составит не 100 млн рублей. Экс-нападающему минского «Динамо» заплатят 60 млн рублей за сезон.
При этом, как и сообщалось ранее, контракт с Волковым омский клуб собирается подписать на 3 сезона. За это время нападающий заработает 180 млн. Однако по словам хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, зарплата Волкова составит 70 млн. То есть за три сезона он получит 210 млн.
1557
·Спорт

Его доход в год составит 60 млн.
По данным телеграм-канала «БесПроката», зарплата нападающего Александра Волкова в «Авангарде» составит не 100 млн рублей. Экс-нападающему минского «Динамо» заплатят 60 млн рублей за сезон.
При этом, как и сообщалось ранее, контракт с Волковым омский клуб собирается подписать на 3 сезона. За это время нападающий заработает 180 млн. Однако по словам хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, зарплата Волкова составит 70 млн. То есть за три сезона он получит 210 млн.
1557