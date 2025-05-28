Экс-форвард минского «Динамо» подпишет трёхлетний контракт с омским клубом.

Сегодня стало известно, что экс-нападающий Александр Волков близок к подписанию контракта с омским «Авангардом». По информации «Спорт-Экспресса», 27-летний форвард заключит соглашение сроком на три года. За это время его доход может превысить 300 миллионов рублей.

Часть этой суммы, как сообщается, будет выплачиваться в виде бонусов. Такую схему ранее применяли в СКА, в том числе при подписании Евгения Кузнецова.

По данным издания, Волков получил предложения от других клубов с окладом в пределах 75–80 миллионов рублей за сезон, однако предпочел «Авангард».

Напомним, что в минувшем сезоне хоккеист забросил 18 шайб и отдал 30 голевых передач в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий набрал еще 5 очков в 7 играх.