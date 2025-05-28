27-летний нападающий сейчас играет за минский «Динамо».

В «Авангард» может перейти 27-летний нападающий минского «Динамо» Александр Волков. Об этом сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем Telegram-канале.

Другой спортивный журналист, Михаил Зислис, уточнил, что помимо «Авангарда» интересом к игроку проявляет казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.

Александр Волков начинал свою карьеру в молодежной команде «СКА-1946». Затем играл в Северной Америке за клубы АХЛ «Сиракьюз Кранч» и НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которым в 2020 году выиграл Кубок Стэнли.

В КХЛ Волков также выступал за петербургский СКА.

Последние два сезона Александр Волков провел в минском «Динамо». В прошедшем сезоне он набрал 48 (18+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также заработал 5 (3+2) очков в 7 матчах плей-офф. Белорусская команда в борьбе за Кубок Гагарина-2025 дошла до второго раунда соревнований.