Омск-Информ
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·Общество

Роспотребнадзор не выявил нарушений.

Омский Роспотребнадзор провел лабораторные исследования качества атмосферного воздуха по факту горения свалки около жилых домов в Оконешниковском районе.

– По результатам исследований, превышения гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что жители района пожаловались на то, что свалка находится всего в 80 метрах от ближайшего дома. Омичи не могут открыть окна из-за дыма и смрада. От этого значительно ухудшается самочувствие, особенно у людей с заболеваниями дыхательной системы. По их словам, грязный воздух от сжигания мусора содержит вещества, раздражающие дыхательные пути.

Ранее ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Мария Филимонова
·Общество

Роспотребнадзор не выявил нарушений.

Омский Роспотребнадзор провел лабораторные исследования качества атмосферного воздуха по факту горения свалки около жилых домов в Оконешниковском районе.

– По результатам исследований, превышения гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что жители района пожаловались на то, что свалка находится всего в 80 метрах от ближайшего дома. Омичи не могут открыть окна из-за дыма и смрада. От этого значительно ухудшается самочувствие, особенно у людей с заболеваниями дыхательной системы. По их словам, грязный воздух от сжигания мусора содержит вещества, раздражающие дыхательные пути.

Ранее ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Мария Филимонова