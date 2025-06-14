Омск-Информ
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·Происшествия

Следователи проведут проверку.
Следственный комитет начал проверку из-за жалоб жителей Оконешниковского района Омской области на загрязнение воздуха продуктами горения. Как сообщают жители региона в соцсетях, виной этому горящая свалка.
- Местные жители отмечают, что с приходом теплой погоды ежегодно на свалке твердых бытовых отходов рядом с их домами начинают сжигать мусор, что вызывает загрязнении атмосферного воздуха, - сообщили в СК.
Также ассенизаторские машины ежедневно сливают фекальные стоки со всего района. Страдает здоровье жителей, но ни пожарная охранна, ни администрация мер не принимают.
·Происшествия

Следователи проведут проверку.
Следственный комитет начал проверку из-за жалоб жителей Оконешниковского района Омской области на загрязнение воздуха продуктами горения. Как сообщают жители региона в соцсетях, виной этому горящая свалка.
- Местные жители отмечают, что с приходом теплой погоды ежегодно на свалке твердых бытовых отходов рядом с их домами начинают сжигать мусор, что вызывает загрязнении атмосферного воздуха, - сообщили в СК.
Также ассенизаторские машины ежедневно сливают фекальные стоки со всего района. Страдает здоровье жителей, но ни пожарная охранна, ни администрация мер не принимают.