Несмотря на регулярные обращения, сжигание мусора рядом с домами продолжается.

Местные жители Оконешниковского района отмечают, что с приходом теплой погоды ежегодно на свалке рядом с их домами начинают сжигать мусор.

По их словам, свалка находится всего в 80 метрах от ближайшего дома, что является грубым нарушением закона и может привести к пожарам и загрязнению воздуха. Жители также добавили, что на свалку регулярно вывозят бытовой мусор, а также ассенизаторские машины ежедневно сливают фекальные стоки со всего района.

– Каждый год мы задыхаемся – открыть окна невозможно, повсюду стоит дым и смрад. От этого значительно ухудшается самочувствие, особенно у людей с заболеваниями дыхательной системы. На ближайших улицах живут соседи с бронхиальной астмой, и подобная обстановка провоцирует приступы и обострение симптомов. Загрязненный воздух от сжигания мусора содержит вещества, раздражающие дыхательные пути, – говорится в описании поста в группе «Голос Омска».

Жители района сообщили, что 11 июня свалку вновь подожгли. Они обращались в пожарную охрану и администрацию, однако, по их словам, никаких мер принято не было.