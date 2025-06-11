Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Карп был пойман в Омской области.

Омич похвастался крупным уловом карпа. Рыба, пойманная несколько дней назад, весит больше шести килограммов. Фотографией богатого улова рыбак поделился в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».

Свою добычу мужчина поймал на озере Ик, расположенном в Крутинском районе и относящемся к большим крутинским озерам. Другие рыбаки в комментариях отметили, что такие крупные особи чаще всего попадаются не на удочку, а в сети. 

Ранее сообщалось, что омские рыбаки привозят с новосибирских озер десятки килограммов улова, а в самом городе ловили крупных краснокнижных рыб. 

Олег Кипорук
·Отдых и туризм

Карп был пойман в Омской области.

Омич похвастался крупным уловом карпа. Рыба, пойманная несколько дней назад, весит больше шести килограммов. Фотографией богатого улова рыбак поделился в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».

Свою добычу мужчина поймал на озере Ик, расположенном в Крутинском районе и относящемся к большим крутинским озерам. Другие рыбаки в комментариях отметили, что такие крупные особи чаще всего попадаются не на удочку, а в сети. 

Ранее сообщалось, что омские рыбаки привозят с новосибирских озер десятки килограммов улова, а в самом городе ловили крупных краснокнижных рыб. 

Олег Кипорук