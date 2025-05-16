Омск-Информ
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·Общество

Осетра массой четыре килограмма отпустили обратно в Омку. 
В сообществе «Рыбалка в Омске» соцсети «ВКонтакте» омичи сообщили о редком улове. Местный рыбак выловил из реки Омки особь осетра массой приблизительно четыре килограмма. Примечательно, что крупная рыба клюнула на простую наживку – обыкновенного червя.
Видео, прикрепленное к сообщению, показывает, как рыболовы бережно выпускают трофей обратно в реку. 
– Отпустили, занимаемся спортивной рыбалкой, – говорится в сообщении.
Комментаторы выразили одобрение действиям рыбаков. Осетр официально включен в перечень охраняемых животных Красной книги России, поэтому его добыча строго запрещена законом.
Мария Филимонова
·Общество

Осетра массой четыре килограмма отпустили обратно в Омку. 
В сообществе «Рыбалка в Омске» соцсети «ВКонтакте» омичи сообщили о редком улове. Местный рыбак выловил из реки Омки особь осетра массой приблизительно четыре килограмма. Примечательно, что крупная рыба клюнула на простую наживку – обыкновенного червя.
Видео, прикрепленное к сообщению, показывает, как рыболовы бережно выпускают трофей обратно в реку. 
– Отпустили, занимаемся спортивной рыбалкой, – говорится в сообщении.
Комментаторы выразили одобрение действиям рыбаков. Осетр официально включен в перечень охраняемых животных Красной книги России, поэтому его добыча строго запрещена законом.
Мария Филимонова