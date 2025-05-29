Погода и сломанные спиннинги не пугают рыбаков.

Омские рыбаки в соцсетях похвастались уловом на озере Сартлан в Новосибирской области. Вес некоторых выловленных особей достигает 3,5-4 килограммов, а за день таких можно наловить не один десяток. Некоторые рыбины настолько крупные, что ломают спиннинги.

Омичей не пугает ни погода, ни присутствие большого количества других рыбаков.

– Решили ехать на Сартлан с мыслью, что во вторник народу должно быть немного, но не тут-то было, яблоку негде упасть! Люди даже сутками ждали, пока кто-нибудь уедет, чтоб встать на их место, – делится впечатлениями омич в паблике «Рыбалка в Омске».

Однако поездка, как утверждают рыбаки, стоит того. В озере обитают карась, окунь, сазан, пелядь, плотва, язь, щука, елец и другие виды рыб. Некоторые умудряются увозить домой по 50 килограммов рыбы.

– На следующий день даже не рыбачили, рыбы наловили достаточно, на троих около 50 кг + полсадка ушли в побег, непонятно как, – рассказал омский рыбак.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», до Сартлана можно доехать за 5-6 часов. Из Омска по Сыропятскому тракту до Кормиловки, после следует двигаться по трассе Р-254 до развилки на 1145 км , рядом с Барабинском. Озеро находится с правой стороны по ходу движения, однако на Сартлан есть заходы через разные деревни. Рыбаки в соцсетях советуют заходить со стороны села Таскаево.