Интерьер комплекса стал горами строительного мусора.

В Омске продолжается масштабный ремонт СКК им. Блинова. Кадрами проводимых работ поделился губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Ранее омичи заметили, что крыльцо СКК начали демонтировать, а ступеньки превратились в горки строительного мусора. Однако сейчас крыльца буквально не существует, место полностью перекопано тяжелой техникой.

Внутри тоже начали демонтаж. На кадрах видно, как рабочие снимают слой бетона и плитку со стен и колонн здания. Как рассказали «Омск-информу» представители подрядной организации, на демонтаж конструкций отведено 3 месяца, после чего объектом займется уже другой подрядчик.

Главному помещению СКК им. Блинова – ледовой арене – тоже досталось. Трибуны и пол демонтированы и лежат грудой строительного мусора посреди площадки.

После ремонта в СКК им. Блинова планируется разместить команду ВХЛ «Омские Крылья», а также проводить волейбольные матчи Суперлиги с участием «Омички» и другие мероприятия.

Напомним, что спортивный комплекс, построенный в 1986 году и рассчитанный на 5,2 тысячи зрителей, долгое время был главной спортивной ареной Омска и городской достопримечательностью. Здесь выступали «Авангард» и «Омичка», проходили концерты. Комплекс простаивает с 2020 года.

В феврале 2025 года проект реконструкции спортивного комплекса прошел экспертизу. На восстановление требуются значительные инвестиции – около 2 млрд рублей, которые планируется выделить из средств федерального бюджета в течение трех лет.