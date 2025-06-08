Количество людей, приехавших жить в регион, впервые за долгие годы превысило число уехавших.

Омскстат обнародовал сенсационные данные о миграции населения в регионе. Впервые за долгие годы число приехавших жить в Омскую область превысило количество уехавших из региона.

С января по март текущего года в Омск и районы области перебрались 4 064 человека, в том числе 1719 человек, ранее живших за границей. Уехали же 3559 человек, в том числе 653 переселились за границу, сообщает портал «Новый Омск» со ссылкой на данные официальной статистики. Таким образом, миграционное сальдо составило +505 человек.

Пока еще слабая, но уже положительная тенденция начала формироваться в зимние месяцы 2025 года: по итогам января-февраля миграционный прирост составлял 301 человек. За март показатель укрепился.

Отметим, что в прошлом году, как и в более ранние периоды, Омская область стабильно входила в число регионов с самой большой убылью населения. Лишь под конец года она выпала из первой пятерки, оказавшись на шестом месте.

За счет чего региону удалось переломить многолетнюю негативную тенденцию, пока неизвестно. Скептики по этому поводу говорят так: «Все, кто хотел, уже давно уехали». Ранее сообщалось, что с 2012 до начала 2025 года число жителей Омской области сократилось на 166,5 тыс. человек. Сельское население уменьшилось на 90 тыс. человек, а городское – на 77 тыс. человек.