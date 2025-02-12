Ее обогнали приграничные регионы.

Росстат обнародовал свежую статистику по миграционной убыли населения регионов за 11 месяцев прошлого года. Под миграционной убылью статистики понимают разницу между числом прибывших и выбывших из региона.

Как оказалось, по данным с января по ноябрь 2024 года, Омская область не вошла в пятерку регионов с самой высокой миграционной убылью. Она оказалась лишь на шестом месте с показателем –1855 человек. В регион прибыли 31 982 человека, а уехали 33 837 человек. Тогда как по итогам 10 месяцев прошлого года Омская область входила в топ-3.

Наиболее высокая миграционная убыль зафиксирована в Белгородской (–6,7 тыс. человек), Иркутской (–3 тыс.), Волгоградской (–2,4 тыс.), Курской (–2,3 тыс.) и Мурманской (–2 тыс.) областях.