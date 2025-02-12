Омск-Информ
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·Общество

Ее обогнали приграничные регионы.

Росстат обнародовал свежую статистику по миграционной убыли населения регионов за 11 месяцев прошлого года. Под миграционной убылью статистики понимают разницу между числом прибывших и выбывших из региона.

Как оказалось, по данным с января по ноябрь 2024 года, Омская область не вошла в пятерку регионов с самой высокой миграционной убылью. Она оказалась лишь на шестом месте с показателем –1855 человек. В регион прибыли 31 982 человека, а уехали 33 837 человек. Тогда как по итогам 10 месяцев прошлого года Омская область входила в топ-3.   

Наиболее высокая миграционная убыль зафиксирована в Белгородской (–6,7 тыс. человек), Иркутской (–3 тыс.), Волгоградской (–2,4 тыс.), Курской (–2,3 тыс.) и Мурманской (–2 тыс.) областях.

·Общество

Ее обогнали приграничные регионы.

Росстат обнародовал свежую статистику по миграционной убыли населения регионов за 11 месяцев прошлого года. Под миграционной убылью статистики понимают разницу между числом прибывших и выбывших из региона.

Как оказалось, по данным с января по ноябрь 2024 года, Омская область не вошла в пятерку регионов с самой высокой миграционной убылью. Она оказалась лишь на шестом месте с показателем –1855 человек. В регион прибыли 31 982 человека, а уехали 33 837 человек. Тогда как по итогам 10 месяцев прошлого года Омская область входила в топ-3.   

Наиболее высокая миграционная убыль зафиксирована в Белгородской (–6,7 тыс. человек), Иркутской (–3 тыс.), Волгоградской (–2,4 тыс.), Курской (–2,3 тыс.) и Мурманской (–2 тыс.) областях.