Больше жителей покинули только Белгородскую и Иркутскую области.

По данным Росстата, с января по октябрь прошлого года в Омскую область жить приехали 29 144 человека, а покинули регион 31 397 человек. Миграционная убыль населения составила 2253 человека.

В России в то же время наблюдался миграционный прирост в 334 тыс. человек. Больше всего, на 102 тыс. человек, выросло Подмосковье, на 70 тыс. человек – Москва, на 40 тыс. человек – Санкт-Петербург.

Самый большой отток населения наблюдается в Белгородской области – 6,3 тыс. жителей. На втором месте оказалась Иркутская область (–2,4 тыс. человек). Омская область заняла третье место.