Омск-Информ
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·Происшествия

В компании заявляют о скачках напряжения в сети 110 кВ.

Пресс-служба АО «ТГК-11» прокомментировала ситуацию с отключением электричества в Омске. Инцидент произошел вечером 3 июня. В соцсетях появилось видео с мощным заревом над ТЭЦ-5, принадлежащей компании.

– В энергосистеме Омска зафиксированы  сбои в энергоснабжении. Причины выясняются. В результате скачков напряжения в сети 110 кВ, на объектах ТГК сработала противоаварийная автоматика, зафиксировано снижение мощности. Идет поэтапное включение оборудования, - говорится в сообщении ТГК-11.

Ранее ситуацию прокомментировал губернатор Виталий Хоценко. Он заявил о «секундном отключении электричества в нескольких районах». Глава региона назвал те же причины инцидента, что и ТГК-11.

·Происшествия

В компании заявляют о скачках напряжения в сети 110 кВ.

Пресс-служба АО «ТГК-11» прокомментировала ситуацию с отключением электричества в Омске. Инцидент произошел вечером 3 июня. В соцсетях появилось видео с мощным заревом над ТЭЦ-5, принадлежащей компании.

– В энергосистеме Омска зафиксированы  сбои в энергоснабжении. Причины выясняются. В результате скачков напряжения в сети 110 кВ, на объектах ТГК сработала противоаварийная автоматика, зафиксировано снижение мощности. Идет поэтапное включение оборудования, - говорится в сообщении ТГК-11.

Ранее ситуацию прокомментировал губернатор Виталий Хоценко. Он заявил о «секундном отключении электричества в нескольких районах». Глава региона назвал те же причины инцидента, что и ТГК-11.