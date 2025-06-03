На отсутствие электричества и проблемы с водой жалуются жители различных районов города.

Поздно вечером во вторник, 3 июня, в Омске произошел инцидент, приведший к кратковременному отключению электричества, а позже и перебои с горячей и холодной водой. Проблемы с доступом к ресурсам есть по всему городу – на перебои жалуются в Амурском поселке, городке Нефтяников, Левобережье и в Октябрьском округе.

Власти пока не комментируют ситуацию. Известно, что инцидент произошел на крупном объекте энергетики. Позже в социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной на здании торгового комплекса «Миллениум» у метромоста. В 22.13 она зафиксировала мощное зарево в районе ТЭЦ-5. В этот момент в центре Омска на несколько секунд выключилось электричество.

Компания «ТГК-11», которой принадлежит станция, пока не информировала об инциденте.

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