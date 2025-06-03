Омск-Информ
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·Происшествия

По словам главы региона, секундные отключения были зафиксированы в нескольких районах города.

Губернатор Виталий Хоценко оперативно прокомментировал отключение электричества в Омске. Инцидент произошел вечером 3 июня. Хоценко подтвердил, что инцидент имел место на ТЭЦ-5. Ранее в соцсетях появилось видео с заревом над станцией.

- Пару часов назад в нескольких районах города было зафиксировано секундное отключение электричества. Причиной стали скачки напряжения, из-за которых вышел из строя разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5. Сейчас электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Запуск генерирующего оборудования начат и будет продолжен до полного восстановления, - написал Хоценко в своем телеграм-канале.

С аналогичным сообщением выступил министр энергетики региона Владимир Шнипко. Он попросил жителей не паниковать.

·Происшествия

По словам главы региона, секундные отключения были зафиксированы в нескольких районах города.

Губернатор Виталий Хоценко оперативно прокомментировал отключение электричества в Омске. Инцидент произошел вечером 3 июня. Хоценко подтвердил, что инцидент имел место на ТЭЦ-5. Ранее в соцсетях появилось видео с заревом над станцией.

- Пару часов назад в нескольких районах города было зафиксировано секундное отключение электричества. Причиной стали скачки напряжения, из-за которых вышел из строя разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5. Сейчас электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Запуск генерирующего оборудования начат и будет продолжен до полного восстановления, - написал Хоценко в своем телеграм-канале.

С аналогичным сообщением выступил министр энергетики региона Владимир Шнипко. Он попросил жителей не паниковать.