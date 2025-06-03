Канадец пробудет в Омске несколько дней.

Новый тренер «Омских Крыльев», канадец Луи Робитайл, посетил Омск. Вечером наставник клуба ВХЛ посетит автограф-сессию у Клиентского центра на Ленина, 20.

Канадец впервые посетил новое место работы в компании жены – татуированной блондинки. Иностранец пробудет в Омске несколько дней, после чего отправится обратно в Канаду.

– Это честь оказаться здесь, в Омске, вместе с семьей, – сказал Робитайл на «ломанном» русском.

Напомним, что у нового тренера грандиозные планы на фарм-клуб «Авангарда». Канадец при поддержке главного тренера «ястребов» Ги Буше собирается выстроить единую систему взаимодействия с основным клубом.

Луи Робитайл трудится тренером с 2011 года и большую часть своей карьеры провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Он занимался с молодежными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году взял бронзу юниорского чемпионата мира, в 2022-м – золотую медаль молодежного чемпионата мира. Последние два сезона возглавлял клуб QMJHL Cape Breton Eagles.

Накануне, перед приездом нового наставника, из «крыльев» ушло сразу 16 игроков. Замену пока нашли только вратарю.