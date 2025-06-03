Омск-Информ
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·Спорт

Канадец пробудет в Омске несколько дней.

Новый тренер «Омских Крыльев», канадец Луи Робитайл, посетил Омск. Вечером наставник клуба ВХЛ посетит автограф-сессию у Клиентского центра на Ленина, 20. 

Канадец впервые посетил новое место работы в компании жены – татуированной блондинки. Иностранец пробудет в Омске несколько дней, после чего отправится обратно в Канаду.

– Это честь оказаться здесь, в Омске, вместе с семьей, – сказал Робитайл на «ломанном» русском. 

Напомним, что у нового тренера грандиозные планы на фарм-клуб «Авангарда». Канадец при поддержке главного тренера «ястребов» Ги Буше собирается выстроить единую систему взаимодействия с основным клубом. 

Луи Робитайл трудится тренером с 2011 года и большую часть своей карьеры провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Он занимался с молодежными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году взял бронзу юниорского чемпионата мира, в 2022-м – золотую медаль молодежного чемпионата мира. Последние два сезона возглавлял клуб QMJHL Cape Breton Eagles.

Накануне, перед приездом нового наставника, из «крыльев» ушло сразу 16 игроков. Замену пока нашли только вратарю

1480Олег Кипорук
·Спорт

Канадец пробудет в Омске несколько дней.

Новый тренер «Омских Крыльев», канадец Луи Робитайл, посетил Омск. Вечером наставник клуба ВХЛ посетит автограф-сессию у Клиентского центра на Ленина, 20. 

Канадец впервые посетил новое место работы в компании жены – татуированной блондинки. Иностранец пробудет в Омске несколько дней, после чего отправится обратно в Канаду.

– Это честь оказаться здесь, в Омске, вместе с семьей, – сказал Робитайл на «ломанном» русском. 

Напомним, что у нового тренера грандиозные планы на фарм-клуб «Авангарда». Канадец при поддержке главного тренера «ястребов» Ги Буше собирается выстроить единую систему взаимодействия с основным клубом. 

Луи Робитайл трудится тренером с 2011 года и большую часть своей карьеры провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Он занимался с молодежными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году взял бронзу юниорского чемпионата мира, в 2022-м – золотую медаль молодежного чемпионата мира. Последние два сезона возглавлял клуб QMJHL Cape Breton Eagles.

Накануне, перед приездом нового наставника, из «крыльев» ушло сразу 16 игроков. Замену пока нашли только вратарю

1480Олег Кипорук