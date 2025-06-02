Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Праздник планируется в мексиканском стиле.
Завтра, 3 июня, «Авангард» устроит в Омске первую летнюю вечеринку. В 18:00 у Клиентского центра на Ленина, 20, состоится праздник в мексиканском стиле. Вход бесплатный.
Как сообщает «Омск_путеводитель», главным гостем вечера станет новый тренер «Омских Крыльев» канадец Луи Робитайл. О назначении нового специалиста стало известно в середине мая. Канадец возглавил фарм-клуб на два сезона.
Как ранее пояснил генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин, за четыре года «Омские Крылья» не смогли показать достойный спортивный результат. Планируется, что Робитайл это исправит.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Праздник планируется в мексиканском стиле.
Завтра, 3 июня, «Авангард» устроит в Омске первую летнюю вечеринку. В 18:00 у Клиентского центра на Ленина, 20, состоится праздник в мексиканском стиле. Вход бесплатный.
Как сообщает «Омск_путеводитель», главным гостем вечера станет новый тренер «Омских Крыльев» канадец Луи Робитайл. О назначении нового специалиста стало известно в середине мая. Канадец возглавил фарм-клуб на два сезона.
Как ранее пояснил генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин, за четыре года «Омские Крылья» не смогли показать достойный спортивный результат. Планируется, что Робитайл это исправит.
Андрей Андреев