43-летний Луи Робитайл много работал с канадской молодежью.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о назначении на должность главного тренера команды ВХЛ «Омские Крылья» 43-летнего канадского специалиста Луи Робитайла. С наставником заключили контракт на два сезона. Ранее об этом сообщали инсайдеры.

Как пояснил генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин, коуча взяли для будущих побед. Фарм-клуб «Авангарда» не показывал нужных результатов.

– В течение четырех лет с момента создания «Омские Крылья» не смогли показать спортивный результат, достойный нашего клуба. Кроме того, команда не подпитывала «Авангард», не развивала игроков. Нам необходимо изменить подход как к комплектованию «Крыльев», так и к работе главного тренера, – заявил Сопин. – По этой причине мы пригласили на эту должность иностранного специалиста. Луи Робитайл – опытный тренер, умеющий развивать молодежь. Он доказал это своей работой как с клубными юниорскими командами Канады, так и со сборными, юниорской и молодежной.

По словам генменеджера, специалист находится в хорошем контакте с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. Это позволит выстроить систему.

– Мы хотим, чтобы наш фарм-клуб играл в один хоккей по одной системе с основной командой – так переход из юниорского, молодежного хоккея через фарм-клуб во взрослый хоккей будет даваться ребятам легче, – отметил Сопин. – То же самое касается игроков на двусторонних контрактах, которые по ходу сезона могут сменить ВХЛ на КХЛ и обратно. Наша главная цель – выстроить единую систему подготовки и развития хоккеистов по всей вертикали «Авангарда».

Луи Робитайл работает тренером с 2011 года, и большую часть своей карьеры провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Он работал с молодежными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира, в 2022-м – золотую медаль молодежного чемпионата мира. Последние два сезона возглавлял клуб QMJHL Cape Breton Eagles.

Тренерский штаб «Омских Крыльев» будет сформирован заново, имена помощников Луи Робитайла сообщат позднее.