Команду ждут большие перемены на фоне смены главного тренера.

Сегодня, 1 июня, хоккеиный клуб «Омские Крылья» сообщил об уходе 16 игроков. Контракты с ними закончились и руководство решило не продлевать соглашения.

Из фарм-клуба «Авангарда» уходит вратарь Арсений Ахметов, который провел с «крыльями» 73 игры.

Также уходят восемь защитников: Михаил Патрикеев, Андрей Перфильев, Павел Турбин, Евгений Калинин, Антон Казачок, Сергей Дмитриев, Павел Смышляев и Егор Ананьин.

Покидают клуб ВХЛ и семеро нападающих: Александр Мирзабалаев, Антон Ковалев, Евгений Орлов, Никита Долгопятов, Лев Комиссаров, Тимур Ахунов и Александр Лазарев.

Напомним, что новым тренером «Омских Крыльев» назначен канадец Луи Робитайл. Еще до приезда в Россию он раскрыл свои амбициозные планы. Наставник собирается встроить клуб в систему «Авангарда», восспитывая игроков для основной команды при содействии главного тренера «ястребов» Ги Буше.