Луи Робитайл собирается внедрить единую систему для клубов МХЛ и ВХЛ, чтобы вырастить игроков для основной команды.

Недавно назначенный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл рассказал о своих планах и целях. Намерения у канадца амбициозные: он собирается создать целую культуру, начиная с академии, ВХЛ и МХЛ при непосредственном взаимодействии с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. Наставник собирается интегрировать все звенья цепочки в структуру КХЛ и воспитать лучших игроков в России.

Начать 43-летний канадский специалист планирует с малого: знакомств и освоением на новом месте.

– Знакомство со всеми, освоение города, культуры, знакомство с болельщиками. И также с командой – внедрить нашу систему, наши ценности, убедиться, что игроки понимают, – рассказал Робитайл.

Канадец планирует внедрить единую систему для игроков МХЛ и ВХЛ, чтобы они были готовы в будущем выступать за «Авангард».

– Мы хотим внедрить единую систему, одинаковые ценности, одну идентичность, – объяснил тренер.

Также в команде планируются перестановки в составе. Поиски новых, сильных игроков уже ведутся, а за нынешними игроками будут пристально присматривать. В приоритете – выход в плей-офф и борьба за кубок.

Начать новый тренер планирует с посещения Москвы и Омска уже на следующей неделе. Канадец приедет всего на пару дней, прежде чем вернуться обратно. Полноценную же работу над командой он собирается начать в июле, когда игроки прибудут в тренировочный лагерь.

– Это будут сложные тренировки. Они будут интенсивными. Нам нужно заложить фундамент, – резюмировал тренер.

У команды будет полтора месяца до чемпионата, и глава «крыльев» заявил, что клуб будет готов.

Напомним, что Луи Робитайл трудится тренером с 2011 года и большую часть своей карьеры провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Он занимался с молодежными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году взял бронзу юниорского чемпионата мира, в 2022-м – золотую медаль молодежного чемпионата мира. Последние два сезона возглавлял клуб QMJHL Cape Breton Eagles.