Контракт заключен на два года.

Сегодня, 1 июня, фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» сообщил, что к команде присоединяется вратарь. Защищать ворота «крыльев» теперь будет Евгений Ярославлев, ранее игравший за питерский «Динамо» в ВХЛ. Односторонний контракт с игроком заключен на два года.

Как рассказал ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков, подписание этого контракта было приоритетной задачей. За прошедшие сезоны Ярославлев получил богатый опыт игры в КХЛ и стал сильнее физически, увереннее ментально.

– Это было приоритетное подписание для «Омских Крыльев» и всей клубной системы. Как мы с вами знаем, любая команда начинается с надежного вратаря, и Евгений как раз такой. За прошедший сезон он стал сильнее физически, увереннее ментально. Получил ценный опыт игры в КХЛ, чего раньше в его карьере не было. Ярославлев предельно мотивирован на победы, что, конечно, поможет нам в новом сезоне, – рассказал Бирюков.

В сезоне-2024/2025 Ярославлев сыграл 36 матчей за «Динамо» (Санкт-Петербург) в ВХЛ, одержав 24 победы. Его коэффициент надежности составил 1,96, а процент отраженных бросков – 93,7 %. В плей-офф сыграл 19 встреч с показателями: КН – 1,50 %, ОБ – 95 %. Также в минувшем сезоне Евгений сыграл три матча в КХЛ за «Динамо» (Москва), где отразил 93,3 % бросков при коэффициенте надежности 2,67.

Ранее сообщалось, что из «Омских Крыльев» разом ушло 16 игроков. Контракты с ними закончились, и руководство решило не продлевать соглашения. Ушел в том числе и вратарь омской команды Арсений Ахметов.