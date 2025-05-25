Голубое топливо отключили из-за нарушений техники промышленной безопасности.

Прокуратура Октябрьского округа Омска провела дополнительную проверку по факту устранения нарушений при эксплуатации газораспределительной сети потребительским обществом «Искра-2», расположенной в границах улиц 15-я Рабочая – Кирова – 34-я Рабочая – Хабаровская.

Ситуация дошла до суда, который 20 мая вынес решение о привлечении ПО «Искра-2» к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ за нарушение требований промышленной безопасности. В соответствии с решением суда эксплуатация газораспределительной сети, признанной опасным производственным объектом, была приостановлена на 60 суток с разрешением осуществлять работы по устранению выявленных нарушений.

Постановление суда направлено для исполнения в службу судебных приставов. Фактически отключение газоснабжения было проведено судебным приставом-исполнителем сегодня утром, 25 мая.

В связи с прекращением газоснабжения более 300 домовладений прокуратура Октябрьского округа и администрация провели встречу с жителями. На совещании пайщики ПО «Искра-2» приняли решение о добровольной передаче газораспределительной сети в государственную собственность, что зафиксировано соответствующим протоколом.

Напомним, что после вмешательства прокуратуры общество «Искра-2» в октябре 2023 года направило заявку в Омскоблгаз на заключение договора по обслуживанию газопровода, однако договор так и не был подписан. Председатель общества не принимает мер для устранения поломок и восстановления подачи газа в частные дома.

19 февраля прокуратура совместно с представителями администрации, Омскоблгаза и специалистами Ростехнадзора обследовала газопровод и выявила серьезные нарушения требований промышленной безопасности при его эксплуатации.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать общество «Искра-2» незамедлительно организовать аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода и обеспечить его техническое сопровождение.