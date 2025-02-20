В дело вмешалась прокуратура.

Прокуратура Октябрьского округа Омска проверила обращение жителей частного сектора по улице Хабаровской из-за отсутствия газоснабжения. Они пожаловались на бездействие председателя потребительского общества «Искра-2» по заключению со специализированной организацией договора на обслуживание и содержание находящегося в его собственности газопровода.

После вмешательства прокурора общество в октябре прошлого года направило в АО «Омскоблгаз» заявление о заключении договора на обслуживание. Однако до настоящего времени он не заключен.

После обследования газопровода специалисты пришли к выводу, что потребительское общество можно заставить через суд заключить договор со специализированной организацией.