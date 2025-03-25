Прокуратура уличила потребительское общество, которое должно было обеспечить голубое топливо, в нарушении требований промышленной безопасности.

Прокуратура Октябрьского округа города Омска проверила ситуацию с отсутствием газа в частном секторе после жалоб жителей улиц Хабаровская и 20-я Рабочая. Люди жаловались, что председатель потребительского общества «Искра-2» не заключил договор с обслуживающей организацией на ремонт и содержание принадлежащего обществу газопровода.

После вмешательства прокуратуры общество в октябре 2023 года отправило заявку в «Омскоблгаз» на заключение договора об обслуживании газопровода, но до сих пор этот договор не подписан. Выяснилось, что председатель общества «Искра-2» долгое время не предпринимает никаких действий для устранения неполадок и восстановления подачи газа в частные дома.

Прокуратура вместе с представителями администрации, «Омскоблгаза» и специалистами Ростехнадзора провела осмотр газопровода 19 февраля. В результате осмотра были обнаружены нарушения требований промышленной безопасности при его эксплуатации.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать общество «Искра-2» принять незамедлительные меры по организации аварийно-диспетчерского обслуживания газопровода и технического обеспечения. Кроме того, прокуратура начала процесс привлечения общества к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»). Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле. Материалы проверки переданы в Сибирское управление Ростехнадзора.