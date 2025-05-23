Здание пустует с 2020 года. На его ремонт требуется более 2 млрд рублей.
В Омске начали ремонтировать легендарный СКК имени Блинова. Фотографии с места событий появились в телеграм-канале «Омск_путеводитель». На снимках рабочие проводят демонтажные работы на крыльце здания.
Ранее сообщалось, что проект капремонта СКК имени Блинова прошел госэкспертизу. На проведение работ требуется 2 млрд рублей.
О планах реконструкции спортивного комплекса недавно объявил хоккейный клуб «Авангард». Отмечалось, что проект восстановления площадки нашел поддержку со стороны правительства Омской области. Неделю назад СКК осматривал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, поддержавший инициативу региона восстановить спорткомплекс.
Здание СКК, построенное в 1986 году, пустует с 2020 года. Предполагается, что после реставрации объект превратится одновременно в спортивную арену и площадку для проведения концертов.