Реконструкция улицы Заозерной заставляет омичей стоять в километровых пробках. Глава города обозначил сроки, когда станет полегче.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, когда закончится ремонт на улице Заозерной, ведущей на ремонтируемый мост у Телецентра. На данный момент проводится третий этап ремонта дорожного покрытия. Последний этап предполагает работы от улицы 7-й Заозерной до улицы Бородина.

– В принципе, подрядчик все свои обязательства выполняет, – отметил Шелест.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,4 км. Срок завершения работ по контракту– 1 августа. Однако градоначальник смело заявил, что подрядчик обещает закончить на месяц раньше.

Реиновация одной из главных улиц в омских Нефтяниках предполагает не только замену дорожного покрытия, но и тротуаров с ограждениями.

На магистрали из-за ремонтных работ с 1 апреля введено ограничение скорости в 40 км/ч, однако водители не знали об этом и за один день насобирали 4 тысячи «писем счастья». Также восстановление дороги осложняет и без того загруженный трафик из-за ремонта моста, из-за чего улица довольно часто загружена километровыми пробками.

Отметим, что работы на участке ведет компания «Стройсервис». Контракт в 337 млн рублей рассчитан на два года. Первый этап продлился до 15 сентября 2024 года, а второй пройдет с 1 апреля по 1 августа. В 2023 году спуски и подъем на мост со стороны проспекта Королева и отрезок дороги до остановки «Школа № 18» выполнил другой подрядчик, ООО «Сибдор» Лазара Погосяна, за 140,6 млн рублей. В нынешнем году к ремонту приступили с апреля.