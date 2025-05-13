Автовладельцы игнорировали временные знаки ограничения.

На сегодняшний день в Омской области продолжается масштабный ремонт дорожного покрытия на различных участках улиц и трасс. Ремонт сопровождается установлением соответствующих знаков ограничения скорости, одним из которых является введение ограничения до 40 км/ч на улице Заозерной с 1 апреля текущего года.

Однако, несмотря на предупреждение, многие автовладельцы игнорировали требования знака, результатом чего стал массовый характер нарушений скоростного режима. Для борьбы с этим нарушением была проведена срочная перенастройка камер автоматической фиксации ПДД, направленных специально на выявление превышения скорости в зонах строительства.

– Только за вчерашний день более 4000 водителей допустили нарушение скоростного режима. Всем им придут «письма счастья», – сообщили в УМВД России по Омской области.

Госавтоинспекция напоминает гражданам важность строгого соблюдения ограничений скорости в местах производства дорожных работ и призывает ответственно относиться к соблюдению ПДД, заботясь о собственной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения.